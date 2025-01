Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rauchentwicklung in Rotenburger Schule: Technischer Defekt ++ Sattelzug-Unfall auf der A1 bei Sittensen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Rauchentwicklung in Rotenburger Schule: Technischer Defekt ++

Rotenburg. Gestern Morgen, gegen 08:35 Uhr wurde die Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in der Pestalozzischule in der Gerberstraße in Rotenburg alarmiert. Die Schüler wurden umgehend in Sicherheit gebracht.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte eine starke Rauchentwicklung im Keller bestätigt werden. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Heizungsanlage im Keller, die vermutlich durch einen technischen Defekt den Rauch im Pelletlager verursacht hatte. Schlussendlich konnte die Anlage abgeschaltet und der Rauch beseitigt werden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe sowie die abschließende Ursache sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/5958340

++ Sattelzug-Unfall auf der A1 bei Sittensen ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Am gestrigen Vormittag, gegen 10:28 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Sittensen zu einem Unfall mit einem Sattelzug. Ein 61 Jahre alter Fahrer verlor die Kontrolle über den 40-Tonner und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich im angrenzenden Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein Stein in die Luft geschleudert, der einen Seat beschädigte. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Hauptfahrstreifen musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

