Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Bedrohungslage mit Schusswaffe: Zugriff durch SEK ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Am gestrigen Abend kam es in der Lindenstraße zu einem Großeinsatz der Polizei, der den Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) erforderte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 14-jährige Jugendliche am Nachmittag vor einem Wohnhaus in der Lindenstraße in einen Streit mit dem 27-jährigen Ex-Partner ihrer Mutter. Als der 48-jährige Stiefvater des 27-Jährigen die Situation bemerkte, soll er mit einer Schusswaffe aus dem Haus getreten sein und damit die Jugendliche bedroht haben. Die 14-Jährige konnte flüchten und erstattete gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige.

Auf Grundlage der Schilderungen erließ das Amtsgericht Achim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Durchsuchungsbeschluss. Zur dessen Umsetzung wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Die Spezialeinheit konnten den 48-jährigen Beschuldigten, seinen Sohn und den 27-jährigen Stiefsohn im Wohnhaus festsetzen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Rotenburger Polizei wurden eine Schreckschusspistole sowie mehrere Packungen erlaubnisfreie und erlaubnispflichtige Patronenmunition sichergestellt. Der 48-Jährige war zum Zeitpunkt des Zugriffs alkoholisiert.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell