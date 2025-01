POL-ROW: Brand eines Mehrparteienhauses (Wohn-und Geschäftshaus)

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Einbruch in Zevener KiTa ++ Zeven. Zwischen dem 21.01.2025 und dem 22.01.2025 brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Godenstedter Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten anschließend die Gruppenräume und stahlen einen kleinen Geldbetrag. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden ...

