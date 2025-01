Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Sittensen (ots)

Am Abend des 25.01.2025 kam es auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen, zwischen der Anschlussstelle Heidenau und Rastanlage Ostetal, gegen 22:38 Uhr zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen mit mindestens drei beteiligten Fahrzeugen. Laut Zeugenaussagen haben die PKW ihre Geschwindigkeit abrupt auf etwa 80km/h reduziert, sodass der nachfolgende Verkehr habe stark abbremsen müssen. Als die drei Fahrzeuge mit Pinneberger Zulassung nebeneinander gefahren seien, hätten diese stark bis auf etwa 200km/h beschleunigt und sich auf einer Strecke von etwa 500-1000 Metern gegenseitig überholt. Dieses Manöver sei mehrfach vollzogen worden, bis die Fahrzeuge geschlossen an der Rastanlage Ostetal abgefahren seien. Nach Angaben der Zeugen sei es zudem fast zu einem Unfall mit einem derzeit noch unbekannten Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Verursacher konnten durch Beamte der Autobahnpolizei auf der Rastanlage Ostetal kontrolliert werden.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Sittensen unter 04282-50870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell