Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ermittlungserfolg: Geklauten Ackerschlepper sichergestellt - Täter vorläufig festgenommen ++ Acht Fahrräder und ein E-Scooter sichergestellt: Eigentümer gesucht! ++

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

++ Ermittlungserfolg: Geklauten Ackerschlepper sichergestellt - Täter vorläufig festgenommen ++

Rotenburg. Am vergangenen Sonntag zeigte ein Mann bei der Rotenburger Polizei an, dass sein Ackerschlepper (John Deere) im Wert von rund 100.000 Euro, von seinem Hinterhof in der Straße Kattensteert komplettentwendet wurde. Daraufhin leitete die Polizei eine intensive Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Durch einen Beamten der Rotenburger Polizei, der gerade privat unterwegs war, konnte der Schlepper entdeckt werden. Nachalarmierte Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug schlussendlich an der B215 in Richtung Verden. Am Steuer saß ein 45 Jahre alter Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt, nachdem die Staatsanwaltschaft Verden einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt hatte. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte das Gericht nicht. Der 45-Jährige wurde freigelassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

++ Acht Fahrräder und ein E-Scooter sichergestellt: Eigentümer gesucht! ++ Bilder in der digitalen Pressemappe ++

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei durchsuchte am 09. Januar, gegen 10:30 Uhr, eine Wohnung im Danziger Ring. Dabei fanden die Beamten insgesamt acht Fahrräder und einen E-Scooter, die höchstwahrscheinlich geklaut und in der Wohnung gelagert wurden. Ein Fahrrad konnte bereits einer Tat zugeordnet werden. Die restlichen sieben Fahrräder sind aktuell nicht zuordenbar.

Der Eigentümer des E-Scooters und die Eigentümer der sieben übrigen Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei in Bremervörde unter der Rufnummer 04761/7489-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell