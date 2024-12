Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat aufgesprengt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2412054

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 15. Dezember 2024, wurde ein Zigarettenautomat in Ratingen-West aufgesprengt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass soeben ein Zigarettenautomat im Kreisverkehr an der Boschstraße vor dem dortigen Autohaus aufgesprengt worden sei. Drei der vier Täter seien auf zwei Motorrollern in Richtung Kaiserswerther Straße geflohen. Der vierte Täter sei zu Fuß in Richung Dieselstraße geflüchtet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die circa 20-30 Jahre alten Männer im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Nach Zeugenangaben sollen drei von ihnen dunkel gekleidet gewesen sein, während ein vierter einen weißen Pullover getragen haben soll.

Die Beamtinnen und Beamten leiten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Angaben zur konkreten Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zu einer gleichgelagerten Tat in der Nacht auf Freitag, 29. November 2024, in Ratingen besteht (siehe unsere Pressemitteilung mit der ots-Nummer 2411114 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5920108) ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell