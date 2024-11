POL-ME: Zigarettenautomat durch Sprengung beschädigt: Die Polizei ermittelt - Ratingen - 2411114

Polizei Mettmann

In Ratingen haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (29. November 2024) versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 9:30 Uhr meldete sich ein Anwohner der Straße "Alter Kirchweg" in Ratingen telefonisch bei der Polizei, da er festgestellt hatte, dass Unbekannte augenscheinlich versucht hatten, einen Zigarettenautomaten auf Höhe zur Einmündung "Am Feldkothen" aufzusprengen. Ferner schilderte der Anwohner, dass er in der Nacht gegen 3:45 Uhr durch einen lauten Knall aus seinem Schlaf gerissen wurde. Als er zu dieser Uhrzeit aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, habe er jedoch noch keine verdächtigen Feststellungen machen können. Erst am Morgen stellte er dann fest, dass der Zigarettenautomat von unbekannten Tätern angegangen worden war.

Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass der Zigarettenautomat erheblich beschädigt und ausgebeult war. So war das Ausgabefach zerstört - an die Zigaretten selbst gelangten die Täter jedoch augenscheinlich nicht. Dennoch wird der Schaden an dem Automaten auf eine Summe von rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bei ersten Ermittlungen noch keine. Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht auf Freitag verdächtige Beobachtungen am Alten Kirchweg gemacht oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

