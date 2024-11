POL-ME: "Nie Radlos" - Wülfrather Wachleiter radelt für den guten Zweck rund um Deutschland - Wülfrath - 2411113

Polizei Mettmann

Vor kurzem wurde in Paris die Streckenführung für die Tour de France 2025 vorgestellt: In 21 Etappen muss das Peloton hierbei im Juli insgesamt 3.320 Kilometer bewältigen.

Was das mit der Kreispolizeibehörde Mettmann zu tun hat? Relativ wenig - das reine Zahlenwerk der "Tour" setzt aber das Vorhaben in Relation, was sich der Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen von der Kreispolizeibehörde Mettmann vorgenommen hat.

Denn der Wülfrather Wachleiter startet auch im Jahr 2025 wieder auf eine Fahrradmission: Unter dem Motto "Nie Radlos" wird er in 49 Etappen sogar ganze 5.100 Kilometer erstrampeln - und dabei obendrein den westlichsten, nördlichsten, östlichsten und südlichsten Zipfel Deutschlands abfahren. Warum sich der 62-Jährige diesen Strapazen aussetzt, ist klar: Es geht um einen karitativen Zweck.

Unter dem Motto "Nie Radlos" sammelt Frank Eigelshofen Spenden für die "Aktion Lichtblicke". Dabei handelt es sich um einen eingetragenen Verein, der in ganz Nordrhein-Westfalen Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt, die materiell, finanziell und seelisch in Not sind.

Bereits im Jahr 2020 hatte Eigelshofen bei einer ähnlichen Tour, die ihn auf 33 Etappen durch NRW führte, so mehr als 8.500 Euro für die Aktion Lichtblicke gesammelt. "Mir war immer klar, dass ich hier noch einen draufsetzen möchte, und so kam ich eben auf die Idee für diese Deutschlandrundfahrt, die mich nach Selfkant, Sylt, an die Neiße und nach Obersdorf führt", so der passionierte Radfahrer, der sich auch über zwei namhafte Unterstützer seiner Tour freuen darf: So haben Landrat Thomas Hendele und Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche die Schirmherrschaft für die Benefiz-Fahrradreise übernommen.

"Es könnte also losgehen: Die Tour ist bereits ausgearbeitet, das Rad fertig - doch ich brauche noch etwas Training, und außerdem möchte ich lieber bei schönem Wetter fahren, als jetzt bei eisigen Wintertemperaturen", so Frank Eigelshofen weiter. Also hat er sich den 1. Juni 2025 als Startdatum seiner "Zipfeltour" ausgesucht. Das hat außerdem den Vorteil, dass Frank Eigelshofen noch weitere Spenden sammeln kann: "Ortsansässige Unternehmen, Privatleute und Firmen haben ihre Unterstützung zugesagt, sodass bereits jetzt 6.500 Euro zusammengekommen sind. Doch da geht noch mehr", freut sich Frank Eigelshofen.

Um noch mehr Spenderinnen und Spender zu finden, rührt der Wülfrather Wachleiter daher bereits jetzt die Werbetrommel, zum Beispiel auf seinem Facebook- oder Instagram-Kanal ("Nie Radlos"). Zudem hält er Interessierte auch über seinen extra dafür geschaffenen Whats-App-Kanal über das Projekt auf dem Laufenden.

Siehe Link: https://whatsapp.com/channel/0029Vaw6oNS8PgsOA6CAea0u

Menschen oder Unternehmen, die ihn bei seinem Vorhaben unterstützen möchten, können direkt über den Polizeisportverein Mettmann (per E-Mail unter lichtblicke@psv-mettmann.de) Kontakt mit ihm aufnehmen.

INFO: Der Verein Aktion Lichtblicke

"Aktion Lichtblicke" ist ein eingetragener Verein, der in ganz NRW Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 1998 von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Weitere Informationen zur Aktion Lichtblicke e.V. findet man unter www.lichtblicke.de oder bei Facebook unter Aktion Lichtblicke e.V..

Hinweis für Medienvertreter:

Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen steht auch für die weitere Medienberichterstattung für Interviews und Fotos zu Verfügung. Kontakt: lichtblicke@psv-mettmann.de oder über die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Mettmann.

