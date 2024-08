Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher geht in Untersuchungshaft

Neuss (ots)

Ein 19- jähriger Afghane wurde am Sonntag (11.08.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl und schickte den jungen Mann in Untersuchungshaft.

Am Samstagmorgen (10.08.), gegen 07:00 Uhr, hatte dieser versucht, in einen Kiosk auf der Niederstraße einzubrechen. Er hebelte an einer Tür, wurde dabei jedoch gestört und verließ dementsprechend fluchtartig die Örtlichkeit. Zurück ließ er bei seiner Flucht eine Damenhandtasche. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dieser um Diebesgut handelte. Die Tasche war zuvor aus einer an der Niederstraße gelegenen Wohnung gestohlen worden. Dort war es dem 19- Jährigen gelungen, einzubrechen und neben der Handtasche unter anderem auch Parfüm, Elektrogeräte sowie eine Armbanduhr zu stehlen.

Am Samstagabend wurde der Tatverdächtige dann auf der Augustinusstraße von den Geschädigten des Einbruchs wiedererkannt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Anhand von Videoaufzeichnungen hatten sie den Mann wiedererkannt. Eine gestohlene Powerbank, die wie auch die Handtasche an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden konnte, hatte der noch Dieb dabei. Das restliche Diebesgut, aus der Handtasche gestohlenes Bargeld, eine Soundbox, das Parfüm sowie die Armbanduhr, konnten nicht mehr bei ihm aufgefunden werden.

Der polizeilich bekannte Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt. Am nächsten Tag führte sein Weg dann in U- Haft.

Das Kriminalkommissariat 12 führt die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell