Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Fahrer eines dunklen Kombi nach Unfallflucht

Korschenbroich (ots)

Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats 1 in Kaarst suchen den Fahrer eines dunklen Kombi. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann mit dunkel umrandeter Brille soll am Mittwoch (07.08.), gegen 12:00 Uhr, auf einen vorausfahrenden Toyota aufgefahren sein.

Dessen Fahrerin war auf der B 230 in Richtung Liedberg unterwegs, als sich auf Höhe der Straße ,,Am Birkenbusch" der Vorfall ereignete. Nach Angaben der Frau, entfernte sich der unbekannte Autofahrer ohne anzuhalten und mit hoher Geschwindigkeit über die Straße "Am Birkenbusch" in Richtung der Straße "Drölsholz". Sein Wagen könnte im Frontbereich beschädigt sein.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell