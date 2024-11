POL-ME: Radfahrer schlägt Pizzalieferanten: Polizei ermittelt - Velbert-Neviges - 2411110

Polizei Mettmann

In Velbert-Neviges ist am Donnerstagabend (28. November 2024) ein 29 Jahre alter Pizzalieferant von einem Radfahrer geschlagen und hierbei leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr war der 29-Jährige mit seinem Auto über die Elberfelder Straße gefahren. Als er nach links in die Wilhelmstraße abbiegen wollte, bemerkte einen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war, woraufhin er diesen "anhupte". Als der Pizzalieferant nun an der roten Ampel anhalten musste, soll dann der Radfahrer an der Scheibe des Autos geklopft haben. Der Pizzalieferant ließ die Scheibe herunter und wurde dann prompt von dem Radfahrer mit den Worten "Hupst Du nochmal" angesprochen und anschließend ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Radfahrer.

Hierbei wurde der Pizzalieferant leicht verletzt. Er musste vor Ort von Kräften in einem Rettungswagen behandelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt - schlanke Statur - sehr kurze, graue Haare - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

Zudem soll der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein. Dieser wird lediglich als "dick" beschrieben. Ob der zweite Mann ebenfalls auf dem Rad unterwegs war, ist unklar. Nähere Beschreibungen liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Die alarmierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung leider keine verdächtige Person mehr antreffen. Daher fragt die Polizei: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt den Radfahrer unter Umständen?

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

