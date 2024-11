Polizei Mettmann

POL-ME: 59-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt - Velbert - 2411107

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 27. November 2024, wurde in Velbert eine 59-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 40-jährige Velberterin mit ihrem blauen Skoda Fabia die Wodanstraße. Als sie beabsichtigte, links in die Bonsfelder Straße abzubiegen, missachtete sie eine 59-jährige Fußgängerin, die an der Fußgängerfurt bei grüner Ampel vorrangberechtigt die Straße überquerte.

Die 40-Jährige erfasste mit ihrem Skoda die Fußgängerin, so dass diese schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Bonsfelder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Hauptstraße gesperrt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell