Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Vorhalt eines Messers: Versuchter Raub auf Kiosk - Heiligenhaus - 2411105

Mettmann

In Heiligenhaus hat am Dienstagmittag (26. November 2024) ein bislang noch unbekannter Täter unter Vorhalt eines mutmaßlichen Messers versucht, Bargeld aus einem Kiosk zu rauben. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 14:10 Uhr hat sich eine 57-jährige Frau eines Kiosks an der Hauptstraße hinter dem Tresen befunden, als ein Mann den Laden betrat. Dieser begab sich umgehend zu ihr und forderte unter Vorhalt eines mutmaßlichen Messers die Herausgabe von Bargeld. Als ein anderer Kunde den Kiosk betrat, flüchtete der Täter in die Straße "Am Hahnholz".

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- zwischen 18 und 20 Jahre alt - zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß - schlanke Statur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - sprach hochdeutsch - kein Bart - dunkle Augenbrauen - bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, weißen Schuhen

Wer kennt den Täter oder kann die Ermittlungen der Polizei mit sonstigen Hinweisen zu der Tat unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

