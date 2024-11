Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan

Hilden

Monheim am Rhein - 2411103

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Sonntag, 24. November 2024, kam es auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Thienhausener Straße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich gegen 15:25 Uhr wurde ein geparkter grauer Opel Corsa durch ein daneben abgestelltes Fahrrad beschädigt. In dem Zusammenhang wurde eine Frau, die neben dem Fahrrad aus einem grauen VW Golf Plus ausstieg, beobachtet. Sie wird beschrieben als ungefähr 50 Jahre alt, schlank, mit dunklen Haaren und Brille. Es entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Donnerstagmittag, 21. November 2024, ist es auf einem Supermarktparkplatz an der Walder Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines roten Mini hatte ihr Auto gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 15:15 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Seite fest. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag, 24. November 2024, kam es in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin aus Monheim am Rhein befuhr gegen 14:15 Uhr die Lindenstraße in Richtung Schwalbenstraße. In Höhe der Hausnummer 43 beabsichtigte ein unbekanntes graues Auto die Radfahrerin zu überholen, obwohl auf der Straße nicht genügend Platz war. Als die 23-Jährige das bemerkte, ordnete sie sich mit Handzeichen links ein, um auf den Gehweg zu wechseln. Dabei touchierte die Fahrerin oder der Fahrer ihr Hinterrad. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Schwalbenstraße und bog in diese ab, ohne nach der Radfahrerin zu sehen oder eine Schadensregulierung einzuleiten.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

