POL-ME: 19-Jähriger angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2411101

In Ratingen kam es am Montagabend, 25. November 2024, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Fußgänger und einem Auto. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Das war geschehen:

Nach aktuellen Kenntnissen beabsichtigte der 19 Jahre alte Solinger um circa 17 Uhr die Fahrbahn der Balcke-Dürr-Allee aus Richtung Kokkolastraße zu überqueren. Er lief auf Höhe der Hausnummer 7 zwischen den verkehrsbedingt wartenden Autos auf die Straße und wurde auf der Linksabbiegerspur von einem BMW 1er eines 31 Jahre alten Ratingers angefahren. Der 19-Jährige kollidierte mit der Front und der Windschutzscheibe des Autos und wurde hierdurch schwer verletzt.

Vor Ort anwesende Personen alarmierten den Rettungsdienst, der den jungen Mann medizinisch versorgte und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Durch den Zusammenstoß wurde zudem der BMW beschädigt, wodurch eine geschätzte Schadenssumme in Höhe von 5.000 Euro entstand.

Nach eigener Aussage habe der 19-Jährige den BMW aufgrund der anderen Fahrzeuge auf der Straße nicht gesehen, weshalb er auf die Fahrbahn trat und es zu dem Unfall kam. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

