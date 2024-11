Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndungs- und Kontrolltag: Die Polizei zieht Bilanz - Kreis Mettmann - 2411106

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat sich am Dienstag (26. November 2024) mit einer Vielzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an einem länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrolleinsatz beteiligt.

Der Einsatz diente der Bekämpfung von Eigentumskriminalität sowie der Hauptunfallursachen, indem Verstöße konsequent verfolgt wurden. Zudem zeigten die Beamtinnen und Beamten Präsenz, um positiv zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beizutragen.

So lief der Einsatz ab:

Die Beamtinnen und Beamten waren direktionsübergreifend in der Zeit von 6 bis 16 Uhr mit verschiedenen Maßnahmen in den Städten Ratingen, Haan, Heiligenhaus, Hilden und Langenfeld eingebunden.

Bei einer Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs an der Adresse "An der Backesheide" in Haan fanden die Beamtinnen und Beamten illegale Feuerwerkskörper. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den 19-jährigen Besitzer mit afghanischer Staatsangehörigkeit ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. Zudem stellten sie die Böller des jungen Solingers sicher.

In Haan und Heiligenhaus verhafteten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten darüber hinaus zwei Männer, die offene Haftbefehle hatten: Einen 38-jährigen Haaner mit deutscher Staatsangehörigkeit und einen 19-jährigen Serben, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

In der Hildener Innenstadt führten Einsatzkräfte aus dem Bereich Kriminalprävention und Opferschutz verschiedene Aufklärungsgespräche. So wiesen sie die Bürgerinnen und Bürgern darauf hin, wie sie sich vor Taschendiebstählen schützen können und sensibilisierten zum Thema Seniorensicherheit.

Auch der Verkehrsdienst war beim Fahndungs- und Kontrolltag eingebunden und richtete in Langenfeld und Hilden Kontrollstellen ein. Insgesamt stellten sie 65 Ordnungswidrigkeiten fest, fertigten drei Strafanzeigen und ahndeten 5 Verstöße aufgrund mangelhafter Ladungssicherung.

