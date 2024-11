Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411109

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

An der Borsigstraße kam es am Dienstag, 26. November 2024, zu einem Einbruch in einen Lagerraum einer Firma. Gegen 23:20 Uhr drangen bislang unbekannte Personen auf der Rückseite des Firmengebäudes ein und entwendeten Kupferkabel. Bei der Anzeigenaufnahme konnte keine genaue Anzahl der gestohlenen Kabel angegeben werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Zwischen Samstag, 23. November 2024, gegen 11 Uhr und Mittwoch, 27. November 2024, gegen 10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Flandersbacher Straße ein. Sie drangen mittels Gewalt durch ein rückwärtig gelegenes Fenster ins Erdgeschoss. Derzeit sind keine Informationen zu etwaiger Tatbeute bekannt.

Am Mittwoch, 27. November 2024, kam es am Anemonenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16:40 Uhr und 18:45 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten ein. Die Täter öffneten eine Tür, die zum Garten führt, auf gewaltsame Weise und durchsuchten den Wohnbereich. Nach ersten Kenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Lintorf verschafften sich Einbrecher am Dienstag, 26. November 2024, zwischen 17 und 17:40 Uhr Zutritt zu einem Reihenhaus am Termühlenweg. Augenscheinlich kletterten die bislang unbekannten Personen auf die angrenzende Garage neben dem Wohnhaus, um durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in die Wohnräumlichkeiten zu gelangen. Die Täter durchsuchten die Räume auf der ersten Etage und entfernten sich anschließend unerkannt. Nach ersten Kenntnissen ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Am Dienstag, 26. November 2024, kam es an der Straße "Scheidter Bruch" zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste Einbruch fand zwischen 16:50 Uhr und 19:20 Uhr statt. Die Einbrecher gelangten durch gewaltsames Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters in die Räumlichkeiten eines Reihenhauses. Ob etwas entwendet wurde, ist nach ersten Kenntnissen nicht bekannt. Bei dem zweiten Haus ereignete sich die Tat zwischen 18:40 Uhr und 21:45 Uhr. Bei der Rückkehr der Bewohner fanden sie mehrere durchwühlte Zimmer vor. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob die Einbrecher etwaige Tatbeute mit sich nahmen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

An der Berliner Straße kam es am Dienstag, 26. November 2024, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die in der vierten Etage gelegene Wohnung wurde zwischen 11 Uhr und 16:15 Uhr durch unbekannte Personen betreten. Die Täter entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld und hochwertige Kupfermünzen befanden.

Am Mittwoch, 27. November 2024, brachen unbekannte Personen in ein Reihenhaus an der Rheinstraße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 21:50 Uhr. Die Einbrecher öffneten ein Fenster auf gewaltsame Art und Weise und gelangten so in die Wohnräumlichkeiten im Erdgeschoss. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls am Mittwoch, 27. November 2024, drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eidamshauser Straße ein. Zwischen 7 und 19:35 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu der Hochparterre-Wohnung, indem sie die Balkontür gewaltsam öffneten. Zu möglicher Tatbeute liegen nach ersten Kenntnissen keine Informationen vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 27. November 2024, gegen 17:45 Uhr Zutritt in ein Haus an der Friedenstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist nach aktuellen Kenntnissen nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, 27. November 2024, kam es gegen 2:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Handyladen am Markplatz. Die Täter beschädigten eine Schaufensterscheibe und drangen so in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie mehrere Handys. Zeugen beobachteten, wie drei dunkel bekleidete Personen, davon eine mit einer schwarzen Umhängetasche, in den Laden eindrangen und anschließend in Richtung Kirche flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17. November 2024, gegen 10:30 Uhr und Dienstag, 26. November 2024, gegen 16:20 Uhr gelangten unbekannte Einbrecher in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Carl-Langhans-Straße. Informationen zu etwaiger Tatbeute sind nach ersten Kenntnissen nicht bekannt.

Unbekannte Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14. November 2024, und Mittwoch, 27. November 2024, gegen 14:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Lindenstraße ein. Sowohl das aktuell unbewohnte Wohnhaus als auch eine angrenzende Garage wurden durchwühlt. Augenscheinlich gelangten die Täter durch die Kellertür ins Haus und anschließend in die Garage. Nach ersten Kenntnissen wurde Werkzeug entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell