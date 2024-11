Polizei Mettmann

POL-ME: Jeep Grand Cherokee entwendet: Polizei ermittelt - Hilden - 2411111

Mettmann

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag (28. November 2024) einen Jeep aus der Einfahrt eines Firmengeländes an der Straße "Giesenheide" entwendet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise.

Der Eigentümer des Autos stellte den Diebstahl seines Wagens am Morgen fest und alarmierte die Polizei. Bei dem entwendeten Jeep handelt es sich um einen schwarzen Grand Cherokee (Baujahr 2023). Der Wert des Wagens wird auf rund 54.000 Euro geschätzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffneten der oder die Täter das Auto gegen 3:20 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise und fuhren dann mit dem Jeep in überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des dortigen Kreisverkehrs davon.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben machen zum Verbleib des Jeeps? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

