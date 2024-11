Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch und Brandstiftung in Frisörsalon - Ratingen - 2411115

Mettmann (ots)

In Ratingen sind bislang noch unbekannte Täter am Freitagmorgen (29. November 2024) in einen Frisörsalon eingebrochen. Anschließend legten sie ein Feuer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 7:30 Uhr wurde die Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Frisörsalon an der Eisenhüttenstraße in Ratingen informiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Brand in dem Salon bereits von alleine erloschen war, das Ladenlokal jedoch erheblich verraucht war. Zudem war die komplette Einrichtung verrußt - ein struktureller Gebäudeschaden war jedoch nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.

Ferner stellte die Polizei vor Ort fest, dass eine Schaufensterscheibe des Frisörsalons eingeschlagen und die Kasse entwendet worden war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei daher aktuell davon aus, dass bislang noch unbekannte Täter in den Salon eingebrochen waren und anschließend ein Feuer legten. Hierbei entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Hinweise auf Täter ergaben sich im Rahmen erster Ermittlungen, die nun vom Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann geführt werden, leider nicht. Daher fragt die Polizei:

Wer hat im Bereich des Frisörsalons verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Brand verantwortlich ist?

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell