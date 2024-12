Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Mülltonnenbrände in der Nacht - Monheim am Rhein - 2412053

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 15. Dezember 2024, kam es zeitgleich zu gleich zwei Mülltonnenbränden in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:35 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein wegen eines Mülltonnenbrandes an der Charlottenburger Straße sowie an der nur wenige Minuten entfernten Erich-Klausener-Straße alarmiert. In beiden Fällen war jeweils eine Mülltonne vor eine Hauswand gestellt und in Brand gesetzt worden.

Einsatzkräfte der Polizei konnten die Mülltonne an der Charlottenburger Straße zunächst mit eigenen Mitteln löschen, bis die Feuerwehrkräfte die weiteren Löscharbeiten übernahm. Glücklicherweise entstand kein Gebäudeschaden an dem Mehrfamilienhaus. Die Sachschadenshöhe der beschädigten Mülltonne schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Das Feuer in der Mülltonne an der Erich-Klausener-Straße griff hingegen auf die Hauswand des Reihen-Mehrfamilienhauses über und beschädigte diese. Die Feuerwehrkräfte mussten die Dämmung abtragen, um die noch vorhandenen Glutnester vollständig löschen zu können. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

In beiden Fällen geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell