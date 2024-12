Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 33-jähriger Ratinger aufgefunden - Ratingen - 2412052

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2412044) am 12. Dezember 2024 berichtet hatte, hatten in den vergangenen Tagen zahlreiche Einsatzkräfte nach dem seit Montag, 9. Dezember 2024, vermissten 33-jährigen Ratinger gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am gestrigen Samstagabend, 14. Dezember 2024, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem der Vermisste sich selbständig auf einer Polizeidienststelle in Wuppertal gemeldet hatte. Er ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto des 33-jährigen Ratingers aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach dem Vermissten beteiligt haben.

