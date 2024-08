POL-DO: Schwerer Unfall in Dortmund-Körne - Erstmeldung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0755 Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und mit Fotos sucht die Polizei Dortmund nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der unbekannte Mann riss am 7. Februar 2024 um 10:39 Uhr in der Regionalbahn RE57 in Richtung Winterberg einem 64-jährigen Mann aus Lünen seine Kette vom Hals und flüchtete anschließend. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem ...

mehr