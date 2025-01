Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Schlägerei in Aalen, Unfälle und Beleidigung in Schwäbisch Gmünd, weitere Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mit Motorrad gestürzt

Am Samstag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Krad die L1075 von Metlangen kommend in Richtung Lenglingen. Auf einer längeren Geraden kam er auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Aalen: Schlägerei mit mehreren Personen

In der Julius-Bausch-Straße gerieten am Sonntag gegen 04:30 Uhr zwei Personengruppen in Streit. Dies entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei von einem der Beteiligten Pfefferspray versprüht wurde. Beim Eintreffen der Streifen des Polizeireviers Aalen, flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Ein 21-Jähriger, der den Streit zwischen den Personengruppen schlichten wollte, hatte den Reizstoff abbekommen und musste zu kurzzeitigen Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werde. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 5240 zu melden.

Aalen-Hofherrnweiler: Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen Samstag, 17:45 Uhr, und Sonntag, 02:00 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Reiherstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentüre auf, um in das Objekt zu gelangen und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag und Schmuck entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 17:50 und 21:50 Uhr in der Sauerbachstraße. Auch hier gelangten die bislang unbekannten Täter über die Terrassentüre in das Wohnhaus und erbeuteten ebenfalls Bargeld und Schmuck.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 5240 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Anlasslos Polizeibeamte beleidigt

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr hielten sich mehrere Polizeibeamte auf Grund einer verdächtigen Wahrnehmung am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd auf. Ohne erkennbaren Anlass wurde sie durch einen vorbeigehenden 34-Jährigen lautstark beleidigt. Um eine Anzeige zu fertigen wurden seine Personalien erhoben. Dabei wurde auch festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Um weiteren Störungen vorzubeugen wurde ihm zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam und weitere Störungen zu erwarten waren, wurde er zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam genommen.

Rainau: Unfall auf der B290

Am Samstag gegen 13:10 Uhr fuhr ein 22-Jähriger von Saverwang kommend mit seinem VW Golf auf die B290 ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten BMW, der von rechts von Aalen kommend in Richtung Ellwangen unterwegs war. Es kam zum Unfall, bei dem der 47-jährige Fahrer des BMW leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Die Fahrbahn war bis ca. 14:10 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Tannhausen: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 08:00 Uhr kam am Samstag ein 20-Jähriger kurz nach dem Ortsende von Tannhausen in Richtung Unterschneidheim mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er kam ca. 100 Meter neben der Fahrbahn in der Sechta zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Fahrzeuglenker erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Der 20-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Feuerwehr Tannhausen zog das Fahrzeug mit einem Radbagger aus dem Bach. Der 20-Jährige und sein Fahrzeug wurden nach den getroffenen Maßnahmen in die Verantwortung seiner Mutter übergeben.

