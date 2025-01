Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 13:25 Uhr kam es an der Kreuzung Schmidener Straße / Remstalstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Seat-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 56-jährigen Mitsubishi-Fahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. An der Kreuzung wird die Vorfahrt mittels Verkehrszeichen 206 (Stopschild) und 306 (Vorfahrtsstraße) geregelt.

