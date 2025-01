Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 19:30 Uhr fuhr eine 67-jährige Skoda-Fahrerin von der Stuttgarter Straße kommend über die Tangente in die Dr.-Max-Bühler-Straße ein. Hierbei übersah sie eine, im Einfahrtsbereich verkehrsbedingt haltende 47-jährige BMW-Fahrerin und fuhr auf. Die BMW-Fahrerin und ihre 14-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Obersontheim: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin die Crailsheimer Straße in Richtung Ortsmitte und hielt zum Linksabbiegen an. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 24-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf. Die Audi-Fahrerin und ihre 49-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell