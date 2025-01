Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Freitagmorgen gegen 9:25 Uhr fuhr ein PKW-Lenker die Hirschbachstraße in Richtung Röthardt. Auf der Strecke kam das Fahrzeug alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die anfahrenden Einsatzkräfte konnte der 37-jährige Fahrer in der Nähe des Fahrzeugs festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 37-Jährigen wurde sichergestellt.

Aalen: Unfall in der Hofherrnstraße

Am Freitag um 11 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Hofherrnstraße, für welchen das Polizeirevier Aalen zeugen sucht. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 64-jähriger Lenker eines Mercedes LKW die Linksabbiegespur. Eine 62-jährige Lenkerin eines Audi befuhr zum selben Zeitpunkt die geradeausspur in Fahrtrichtung Hammerstadt. Als die Fahrzeuge sich auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Nachdem Unfall wurde der LKW-Lenker von einem Unfallzeugen angesprochen. Dieser entfernte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei. Das Polizeirevier Aalen bittet nun diesen Zeugen bzw. sonstige Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 12.45 Uhr und 13:40 Uhr wurde in der Dr.-Adolf-Schneider -Straße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes, ein dort geparkter Tesla beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Leinzell: Parkenden PKW beschädigt

Ein Citroen, der zwischen Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr und Freitagmorgen, 6:45 Uhr, in der Hombergstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 071713580 entgegen.

