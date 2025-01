Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfall, Schockanruf

Aalen (ots)

Winterbach: Scheibe beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr und Freitag, 01:30 Uhr die Autoscheibe der Fahrertür eines Ford. Das Auto war in der Straße "Am Weilerbach" geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

Welzheim: Auf Bus aufgefahren

Am Freitag, gegen 09:15 Uhr rangierte ein 75-Jähriger mit seinem Ford in der Bahnhofstraße und übersah dabei den hinter ihm stehenden Linienbus. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 8.500 Euro.

Rudersberg: Schaden durch Schockanruf

Bereits letzte Woche, am Donnerstag, 16.01.2025, wurde ein Senior aus Rudersberg Opfer eines Telefonbetruges. Am Nachmittag erhielt der Senior einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte dem Geschädigten wahrheitswidrig mit, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution notwendig sei, um eine Haft abzuwenden. Durch geschickte Gesprächsführung konnte das Opfer dazu bewegt werden, Wertgegenstände an eine unbekannte Frau zu übergeben. Dem Senior entstand dadurch ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hierzu rät die Polizei nochmals dringend: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell