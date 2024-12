PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Streit in Discounter eskaliert +++ Wohnungseinbruch +++ Weitere Sachbeschädigungen an PKW +++ Mehrere Brände im Landkreis +++ Kontrolle in Waffenverbotszone

Limburg (ots)

1. Streit in Discounter eskaliert,

Hadamar, Neue Chaussee, Samstag, 30.11.2024, 19:16 Uhr

(cw)Am Samstagabend eskalierte in Hadamar ein Streit zwischen zwei Männern. Neben diversen Beleidigungen wurde der Konflikt auch körperlich ausgetragen. Gegen 19:15 Uhr gerieten in einem Discounter in der "Neuen Chaussee" zwei Männer in einen Streit, als sich der 54-Jähriger von dem zwei Jahre älteren Mann provoziert fühlte. Neben mehreren Beleidigungen griff der Mann den 56-Jährigen auch an und verletzte ihn im Gesicht. Der 54-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Wohnungseinbruch,

Weilburg, Waldhausen, Auf der Hahnau, Samstag, 30.11.2024, 18:10 Uhr

(cw)In Weilburg überraschten Anwohner am Samstagabend einen Einbrecher.

Als die Bewohnerin einer Wohnung in der Straße "Auf der Hahnau" im Stadtteil Waldhausen gegen 18:10 Uhr nach Hause kam, überraschte sie eine unbekannte Person, welche zuvor ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht hatte. Obwohl die Person gestört wurde, konnte sie mit Gegenständen im vierstelligen Wert fliehen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Weitere Sachbeschädigungen an PKW,

Limburg, Eschhofen, Bahnhofstraße, Pendlerparkplatz, Freitag, 29.11.2024, 13:15 Uhr

(cw)Freitagmittag wurden in Limburg-Eschhofen auf einem Parkplatz die Reifen von zwei PKW zerstochen. Bereits am Samstag wurde berichtet, dass an einem PKW auf dem Pendlerparkplatz in der Bahnhofstraße Reifen zerstochen worden sind. Im Laufe des Wochenendes wurden zwei weitere Taten angezeigt. Freitagmittag mussten die Besitzer eines VW Golf und einer Mercedes Benz B-Klasse feststellen, dass mehrere Reifen zerstochen worden waren. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Mehrere Brände im Landkreis,

Limburg, Runkel, Elz, Weilmünster, Hünfelden, Sonntag, 01.12.2024 bis Montag, 02.12.2024

(cw)Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Feuerwehr, der Polizei und den Rettungskräften im Landkreis Limburg, denn es kam zu zahlreichen Bränden.

Am Sonntag, gegen 15:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Westerwaldstraße in Elz alarmiert. Dort war zuvor in der Küche einer Wohnung ein Einbaugerät in Brand geraten. Die Bewohnerin der Wohnung konnte noch den Strom abschalten und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Schaden wir auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wenige Stunden später, gegen 20 Uhr, wurde im Fasanerieweg in Weilmünster der Brand einer Scheune gemeldet. Dort war nach ersten Erkenntnissen eine Arbeitsmaschine in Brand geraten. Mehrere ebenfalls in der Scheune untergebrachte Kühe konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten Schätzungen muss von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich ausgegangen werden. Aktuell wird von einem technischen Defekt an der Arbeitsmaschine ausgegangen.

In der Nacht auf Montag brach gegen 4 Uhr in der Kerkerbachtalstraße in Runkel-Hofen in einem Einfamilienhaus ebenfalls ein Feuer aus. Dort hatte die Bewohnerin des Hauses ein Feuer bemerkt. Aufgrund der Brandausdehnung konnte sich die Frau nicht selbst aus dem Haus begeben und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sie kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Ebenfalls am Montag, gegen 6:45 Uhr, wurden die Feuerwehren im Bereich Hünfelden-Heringen und die Polizei nach Heringen alarmiert. In der Hauptstraße war in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Der in der Wohnung lebende Mann wurde bei dem Brand leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache ist hier noch Bestandteil der Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich nach aktueller Einschätzung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

5. Kontrolle der Waffenverbotszone,

Limburg, Schiede, Samstag, 30.11.2024, ab 20 Uhr

(cw)Am Samstagabend wurde in Limburg in der Waffenverbotszone kontrolliert.

Ab 16 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Limburg, unterstützt durch das Hessische Polizeipräsidium Einsatz, Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt in Limburg und später auch in der Waffenverbotszone durch. Gegen 20:30 Uhr fiel den Beamten ein Mann in der Waffenverbotszone auf, der anschließend auch kontrolliert wurde. Es stellte sich schnell heraus, dass die Beamten einen richtigen Riecher hatten, denn bei einer Durchsuchung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige neben einem Messer auch ein Tierabwehrspray und eine täuschend echt aussehende Softairwaffe bei sich führte. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte dieser seinen Weg ohne die Waffen fortsetzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell