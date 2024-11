PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Pfarrhaus+++Diebe entwenden Fahrzeugzteile +++Reifen zerstochen+++Trunkenheitsfahrt+++Verkehrsunfallfluchten+++

Einbruch in Pfarrhaus

Freitag, 29.11.2024, 18:30 Uhr bis Freitag, 29.11.2024, 20:35 Uhr

65611 Brechen OT Niederbrechen

(ak)Am Freitagabend kam es in der Bergstraße in Brechen OT Niederbrechen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im dortigen Pfarrhaus. Durch unbekannte Täter wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und das Gebäude durch dieses betreten. Dort durchwühlten der oder die Täter das Gebäude und gelangten so an Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und etwaige Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diebe entwenden Fahrzeugteile

Freitag, 29.11.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024 08:00 Uhr

65599 Dornburg OT Langendernbach, Marktstraße

(ak) In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich unbekannte Täter an einem in der Marktstraße in Dornburg OT Langendernbach abgestellten Bagger zu schaffen und versuchten diesen zunächst zu starten. Dies gelang dem oder den Tätern nicht, woraufhin mehrere Anbauteile vom Fahrzeug abmontiert und entwendet wurden. Der oder die Täter konnten anschließend in unbekannte Richtung flüchten. Am Bagger entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf ca. 500EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und etwaige Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Reifen an Fahrzeug zerstochen

Freitag, 29.11.2024, genauer Zeitraum unbekannt

65552 Limburg a. d. Lahn OT Eschhofen, Pendlerparkplatz P1

(ak)Im Laufe des Freitags wurden an einem auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof in Limburg OT Eschhofen abgestellten grauen Hyundai I30 durch einen unbekannten Täter zwei Reifen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt

Freitag, 29.11.2024, 23.28 Uhr

65553 Limburg an der Lahn OT Dietkirchen, Auf der Heide

Am späten Samstagabend wurde in der Straße Auf der Heide in Limburg a.d. Lahn OT Dietkirchen ein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin gab es Anzeichen dafür, dass der 25-Jährige Fahrer aus Limburg unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen und nach erfolgter Blutentnahme von hiesiger Dienststelle aus entlassen.

Verkehrsunfallflucht in Runkel-Schadeck

Donnerstag, 28.11.2024, 19:00 Uhr - Freitag, 29.11.2024, 12:00 Uhr

65594 Runkel OT Schadeck, Mittelstraße

(ak)Im Zeitraum vom Donnerstagabend bis zum Freitagmittag kam es in der Mittelstraße in Runkel OT Schadeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Opel Astra Kombi wurde dort am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellt. Am Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, stellte der Eigentümer eine Beschädigung im Bereich der Frontstoßstange fest, welche von einem Verkehrsunfall herrührt. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen. Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht auf der B456

Freitag, 29.11.2024, 21:45 Uhr

B456, zwischen Tiergartenkreisel Weilburg und Abfahrt Bermbach

(mw) Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der B456 zum Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen, bei dem sich die Seitenspiegel beider Fahrzeuge trafen. Das unfallverursachende Fahrzeug, welches sich nach ersten Angaben auf der Fahrbahn zu weit links befand, entfernte sich im Anschluss an den Zusammenstoß unerlaubt in Fahrtrichtung Usingen. Der Sachschaden des vor Ort gebliebenen Fahrzeugs wird auf 300EUR beziffert. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Weilmünster

Freitag 29.11.2024, 18:00 Uhr bis Freitag 29.11.2024, 21:30 Uhr

35789 Weilmünster, Ober der Allwies

(ak) Am Freitagabend kam es in der Straße Ober der Allwies in Weilmünster zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein am Straßenrand geparkter Kia Rio durch einen bislang unbekannten Verursacher, vermutlich beim Vorbeifahren, gestriffen und im Bereich des Seitenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher/die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

