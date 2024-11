PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Raub auf Bäckereifiliale +++ Junger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++ Mehrere Einbrüche +++ Verkehrsunfallflucht +++ Diebstahl aus Fahrzeug

Limburg (ots)

1. Raub auf Bäckereifiliale, Hünfelden, Dauborn, Laistraße, Freitag, 29.11.2024, 04:47 Uhr

(ms)In den frühen Freitagmorgenstunden raubte ein maskierter Mann einen Bäckereilieferanten in Hünfelden-Dauborn aus. Um 04:47 Uhr überfiel der dunkelgekleidete Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe den Lieferanten einer Bäckereifiliale in der Laistraße. Dieser war gerade dabei seine Route fortzusetzen, als der unbekannte Täter an ihn herantrat. Der Räuber erbeute Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchtete fußläufig in Richtung Bergstraße. Der Täter war ca. 180 cm groß und von schmaler Statur. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen im zeitlichen Zusammenhang der Tat festgestellt oder verdächtige Gegenstände, die der Täter auf der Flucht weggeworfen haben könnte, aufgefunden haben, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Junger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Hadamar, Landesstraße 3278, Donnerstag, 28.11.2024, 17:19 Uhr

(ms)Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Hadamar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei welchem der 17-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Um 17:19 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin eines Fords die Landstraße 3462 aus Richtung Hadamar in Fahrtrichtung Niederzeuzheim und wollte auf die Landstraße 3278 abbiegen. Hierbei übersah diese den jungen Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Einbrecher machen Beute, Bad Camberg, Würges, Eifelstraße, Donnerstag, 28.11.2024, 08:45 Uhr bis 16:10 Uhr

(ms)Am gestrigen Donnerstag drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bad Camberg ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 08:45 Uhr und 16:10 Uhr hebelten die unbekannten Täter ein Erdgeschossfenster eines Wohnhauses in der Eifelstraße auf und gelangten hierdurch in die Wohnräume. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Mit erbeutetem Schmuck flüchteten die Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Einbrecher ergreifen die Flucht, Selters, Niederselters, Am Winterholz, Donnerstag, 08:30 Uhr - 11:00 Uhr

(ms) Am Donnerstagvormittag wurden zwei Einbrecher in Niederselters von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchteten. Als die Geschädigte gegen 11:00 Uhr in ihr Haus in der Straße "Am Winterholz" zurückkehrte, traf sie in der Küche auf einen männlichen Täter. Dieser und sein sich im Obergeschoss aufhaltender Mittäter ergriffen sofort die Flucht über die Hauseingangstür in Richtung der Straße "Am Urseltersbrunnen". Die männlichen Täter hatten zuvor eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufgehebelt und Schmuck im vierstelligen Bereich erbeutet. Eine Nachbarin versuchte die Täter noch zu verfolgen, diese gerieten aber schnell außer Sicht. Beide Männer können im Alter von ca. 25 - 30 Jahre, ca. 170 cm groß, mit normaler Statur, südosteuropäischem Erscheinungsbild und dunkler Bekleidung beschrieben werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

5. Einbruch in Vereinsgebäude, Weilburg, Poststraße, Mittwoch, 27.11.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.11.2024, 08:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Einbrecher in ein Vereinsgebäude in Weilburg ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr drückten die Täter ein Fenster zum Gebäude in der Poststraße auf und öffneten mittels Hebelwerkzeug ein Büro im ersten Obergeschoss. Hieraus entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. Versuchter Einbruch in Gaststätte, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 29.11.2024, 0:30 Uhr,

(ms)Gegen Mitternacht versuchten zwei Männer in eine Gaststätte in Bad Camberg einzubrechen. Um 0:30 Uhr gingen die Einbrecher die rückwärtige Tür zu einer Bar in der Frankfurter Straße an. Auf Grund der Beschaffenheit der Tür, ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten ohne Beute. Beide Einbrecher können als ca. 30 - 35 Jahre alt, mit schwarzem Vollbart und südländischem Phänotyp beschrieben werden. Ein Täter trug einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Weste. Der zweite Mann trug ebenfalls einen hellen Kapuzenpullover, eine graue Jacke, eine helle Hose und helle Sneaker. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

7. Verkehrsunfallflucht, Limburg a.d. Lahn, Kapellenstraße, Freitag, 29.11.2024, 07:28 Uhr

(ms) Am Freitagmorgen wurde eine Verkehrsunfallflucht in Limburg zur Anzeige gebracht. Um 07:28 Uhr soll sich in dem Kreisverkehr Kapellenstraße / "An der Meil" ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei welchem das verursachende Fahrzeug die Unfallstelle verließ ohne anzuhalten. Die Anzeigenerstatterin fuhr mit ihrem roten BMW in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt zur Straße "An der Meil" verlassen. Ein SUV soll aus Richtung Limburg-Offheim in den Kreisverkehr eingefahren sein und hierbei den roten BMW übersehen haben. Der BMW touchierte hierbei das andere Fahrzeug und wurde dabei vorne links beschädigt. Das Fahrzeug des anderen Verkehrsteilnehmers soll mit einem Werbeaufkleber versehen sein. Es entstand durch den Unfall ein Sachschaden von ca. 3.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

8. Diebstahl aus Fahrzeug, Limburg a.d. Lahn, Domplatz, Donnerstag, 28.11.2024, 12:30 Uhr bis 14:10 Uhr

(ms)Am Donnerstagmittag entwendeten Diebe in Limburg aus einem unverschlossenem grauen Campervan einen Rucksack. Zwischen 12:30 Uhr und 14:10 Uhr machten sich die Diebe am Domplatz an einem Campingbus zu schaffen. Hierbei stahlen sie einen Rucksack aus dem Fahrzeuginnenraum und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell