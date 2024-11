PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verletzter nach Gasverpuffung in Wohnhaus +++ Jugendlicher geschlagen +++ Auseinandersetzung im Straßenverkehr +++ Baustellendiebe unterwegs +++ Baumaschinen gestohlen

1. Verletzter nach Gasverpuffung in Wohnhaus, Bad Camberg, Erbach, Dienstag, 26.11.2024, 10.40 Uhr

(ro)Bei einer Gasverpuffung in einem Wohnhaus im Bad Camberger Stadtteil Erbach wurde am Dienstag ein Mann verletzt.

Gegen 10.40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen, da es in der Kellerwohnung des Anwesens eine Gasverpuffung gegeben hatte. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein Verletzter bereits vom Notarzt im Rettungswagen behandelt, eine Bewohnerin sowie zwei Besucherinnen blieben unverletzt. Die Feuerwehr hatte das Haus abgesucht, ein Feuer gab es in dem Haus nicht mehr. Offenbar hatte der verletzte 30-Jährige im Keller selbst angebaute Cannabispflanzen mit Hilfe von Gas verarbeiten wollen. Hierbei war es dann zu einer starken Verpuffung gekommen, bei welcher der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Höhe des Schadens ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt, das Haus wurde vorsorglich von der Strom- und Gasleitung getrennt. Die Bewohnerin kam bei Verwandten unter. Die Ermittlungen der Limburger Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an.

2. Jugendlicher geschlagen, Limburg, Schiede, Dienstag, 26.11.2024, 16.50 Uhr

(ro)Ein Jugendlicher wurde am Dienstagnachmittag in Limburg von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 16.50 Uhr vor einem Einkaufscenter im Bereich der "Schiede" auf, als fünf bis sechs junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren auf ihn zukamen. Einer habe ihm unvermittelt ins Gesicht und gegen die Brust geschlagen. Anschließend hätten sich die Personen in Richtung Busbahnhof verstreut. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Auseinandersetzung im Straßenverkehr, Beselich, Bundesstraße 49, Mittwoch, 27.11.2024, 0.30 Uhr

(ro)Kurz nach Mittwoch Mitternacht kam es im Bereich Beselich auf der Bundesstraße 49 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Gegen 0.30 Uhr verständigte ein 38-jähriger Mann die Polizei, da er zuvor während seiner Fahrt auf der B 49 in Richtung Limburg von einem Unbekannten genötigt und schließlich bis zum Stillstand ausgebremst worden sei. Die anschließende Auseinandersetzung habe sich an den auf dem Standstreifen geparkten Fahrzeugen abgespielt. Der 38-Jährige sei beleidigt sowie mehrfach geschlagen und getreten worden. Hierbei habe der Unbekannte augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand gehabt. Während der Angegangene sich in seinen dunkelblauen Fiat Brava retten konnte und wegfuhr, vernahm er noch zwei Schüsse aus Richtung des Unbekannten. Beim Eintreffen der alarmierten Streifen hatte sich der Aggressor bereits mit einem hellen, vermutlich beigefarbenen Skoda Octavia entfernt. Am Fahrzeug sollen die Kennzeichen mit der Städtekennung "BN" angebracht gewesen sein. Der 38-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und 90 bis 100 kg schwer beschrieben. Er habe ein arabisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare und einen dunklen gepflegten Vollbart gehabt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zuerst habe er Englisch, dann Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Die Polizeistation Weilburg bittet Zeuginnen und Zeugen, welche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtung gemacht haben, die zur Aufklärung der Sache beitragen könnten, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

4. Baustellendiebe unterwegs, Bad Camberg, Erbach, Landesstraße 3030, Donnerstag, 21.11.2024, 14 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 14 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstag- und Montagmittag waren Baustellendiebe im Bad Camberger Stadtteil Erbach unterwegs.

Die Unbekannten durchtrennten den Zaun der Baustelle, die nahe der Landesstraße 3030 an den Bahngleisen liegt. Sie öffneten gewaltsam mehrere Container und ließen daraus elektrische Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro mitgehen. Die Baumaschinen dürften die Täter vermutlich in einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

5. Baumaschinen gestohlen, Villmar, Weyer, Hohlstraße, Freitag, 22.11.2024, 18 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 6.45 Uhr

(ro)Am zurückliegenden Wochenende stahlen Diebe in Villmar-Weyer aus einem Fahrzeug hochwertige Baumaschinen. Zwischen Freitag und Samstag näherten sich die Unbekannten einem in der Hohlstraße geparkten weißen Opel Vivaro und öffneten gewaltsam mit unbekanntem Werkzeug das Schloss der Fahrertür. Aus dem Inneren entwendeten sie die dort gelagerten hochwertigen Arbeitsmaschinen, bevor sie unerkannt entkamen. Der Wert der Geräte beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden Sie gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu verständigen.

