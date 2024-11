POL-LM: Einbruch in Ferienhaus +++ Gartenhütten aufgebrochen

Limburg (ots) - 1.Gefährliche Körperverletzung in Elz 65604 Elz, Vor den Eichen Sonntag, 24.11.2024, 03:21 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Elz. Nach vorangegangenen Streitigkeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Vor den Eichen in Elz zu ...

mehr