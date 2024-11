PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann auf Grundstück überrascht +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Unfall mit Kleinkraftrad +++ Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Bundesstraße 49,

Limburg (ots)

1. Mann auf Grundstück überrascht,

Weilmünster, Am Pfaffenberg, Sonntag, 24.11.2024, 21:40 Uhr

(cw)Am späten Sonntagabend überraschte eine Frau einen maskierten Mann auf ihrem Grundstück in Weilmünster.

Gegen 21:40 Uhr bemerkte eine Frau im rückwärtigen Bereich ihres Anwesens in der Straße "Am Pfaffenberg" eine männliche Person. Der Unbekannte hatte zuvor widerrechtlich das Grundstück betreten und versuchte die Bewohnerin zu überwältigen, worauf diese laut schrie und flüchten konnte. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Täter wird als etwa 1,80 m groß und muskulös beschrieben. Neben einer Maske habe der Mann auch einen blauen Sack bei sich getragen. Wer in dem Zeitraum in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

2. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Dornburg, Frickhofen, Lange Straße, Samstag, 23.11.2024, 20 Uhr bis Sonntag, 24.11.2024, 9 Uhr

(cw) Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 9 Uhr hebelten Einbrecher in Dornburg-Frickhofen einen in der Straße "Lange Straße" geparkten VW Caddy auf. Aus dem Inneren stahlen der oder die Täter anschließend diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Unfall mit Kleinkraftrad,

Bereich Bad Camberg, Bundesstraße 8, Freitag, 22.11.2024, 6:51 Uhr

(cw)Ein Rollerfahrer wurde Freitagmorgen auf der Bundesstraße 8 bei Bad Camberg übersehen, so dass es zum Unfall kam.

Gegen 6:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Rollers die Bundesstraße 8 aus Erbach kommend in Richtung Oberselters. An der Einmündung "An der Au" hielt der Heranwachsende an, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Hinter dem 18-Jährigen fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford in die gleiche Richtung, bemerkte nicht, dass der Jüngere angehalten hatte und kollidierte mit dem Roller. Der 18-Jährige kam zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

4. Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Bundesstraße 49,

Gemarkungen Beselich und Löhnberg, Bundesstraße 49, Montag, 25.11.2024, 10 Uhr bis 13 Uhr

(cw)Montagvormittag führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Limburg an unterschiedlichen Stellen auf der Bundesstraße 49 Geschwindigkeitsmessungen durch. Mehrere Fahrzeuge überschritten erheblich die Höchstgeschwindigkeiten.

Zunächst wurde zwischen 10 Uhr und 11:20 Uhr eine Kontrolle bei Löhnberg in Fahrtrichtung Wetzlar durchgeführt. Dort wurden 26 Überschreitungen registriert. 11 Führerinnen oder Führer der Kfz waren dermaßen schnell, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden musste. Der schnellste PKW wurde mit 142 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Eine zweite Kontrollstelle wurde zwischen 11:35 Uhr und 13 Uhr im Bereich Beselich an der Ausfahrt Heckholzhausen Ost in Richtung Limburg aufgebaut. Dort wurden 56 Fahrzeugführende festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Auch hier waren 11 Personen derart schnell, dass diesen nun ein Bußgeldverfahren droht. Der oder die Spitzenreiterin war mit 141 km/h nur unwesentlich langsamer als zuvor.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell