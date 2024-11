PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Einbruch +++ Versuchter Einbruch +++ Taschendiebstahl +++ Verstoß gegen Wafffenverbotszone +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Verkehrsunfallflucht +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung in Elz

65604 Elz, Vor den Eichen Sonntag, 24.11.2024, 03:21 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Elz.

Nach vorangegangenen Streitigkeiten in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Vor den Eichen in Elz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe hatte sich zunächst nach den Streitigkeiten von der Örtlichkeit entfernt. Einige der Gruppe kehrten jedoch zurück. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einem 18-jährigen Geschädigten aus Hadamar mit dem Fuß ins Gesicht getreten wurde und man ihn zudem mit der Faust schlug, als er die Polizei verständigen wollte. Bei einer Fahndung im Nahbereich konnten die Täter nicht angetroffen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu melden.

2.Einbruch in Vereinsheim

65614 Beselich, Zum Hullerweg 23.11.2024, 02:30 Uhr

Einbruch in ein Vereinsheim in Niedertiefenbach

Am Samstag, 02:30 Uhr verschaffte sich der Täter, vermutlich durch entsprechende Vorbereitungshandlungen am Vortag, einen gewaltfreien Zutritt in das Vereinsheim eines Traktorclubs in der Straße Zum Hullerweg in Niedertiefenbach. Im Vereinsheim wurde eine Tür aufgebrochen, wo im Anschluss Bargeld in Höhe von 300 Euro aus einer Kasse entwendet wurde. Der durch den Täter hinterlassende Sachschaden wird auf circa 50 Euro beziffert. Der Täter konnte im direkten Nachgang der Anzeigenaufnahme ermittelt werden. Es handelte sich um eine 22-jährige männliche Person.

3.Versuchter Einbruch

65604 Elz, Anlagenweg Samstag, 23.11.2024, 00:30 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 13:30 Uhr

Ein Einbruch in eine Gaststätte scheiterte in Elz im Versuch diese zu öffnen.

Am Samstag, 23.11.24 im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr kam es im Anlagenweg in Elz zu einem versuchten Einbruch. Dort versuchten unbekannte Täter mehrere Türen einer Gastwirtschaft mittels Hebelwerkzeug und einer Bohrmaschine zu öffnen. Die Türen hielten den Versuchen stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise im konkreten Fall werden von der Polizeistation Limburg unter 06431 91400 entgegengenommen.

4.Taschendiebstahl

65549 Limburg, Fischmarkt Samstag, 23.11.2024, 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr

Taschendiebstahl in der Limburger Altstadt.

Am Samstag, 23.11.24 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr befand sich die 37-jährige Geschädigte in der Altstadt in Limburg. Ein bislang unbekannter Täter öffnete im Vorbeigehen den Reißverschluss ihrer Umhängetasche und entwendete eine braune Ledergeldbörse. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0643191400 entgegen.

5.Verstoß gegen die Waffenverbotszone Limburg 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Samstag, 23.11.24 21:30 Uhr bis 22:20 Uhr

Bei einer Kontrolle der Waffenverbotszone wurde ein Verstoß festgestellt.

Am Samstagabend wurde durch Kräfte des Ordnungsamts Limburg, der Bundespolizei und Streifen der Polizeistation Limburg eine Kontrolle der Waffenverbotszone Limburg durchgeführt. Hierbei konnte auch ein 18-jähriger Mann aus Limburg angetroffen werden. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Dolch und eine unerlaubte Menge an Cannabis gefunden und sichergestellt werden.

6.Verkehrskontrolle - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Pkw und unter Einfluss von berauschenden Mitteln 65594 Runkel, K464 23.11.2024, 11:43 Uhr

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise wurde durch eine Streife der Polizeistation Weilburg ein Renault Clio auf der K464 im Bereich Runkel kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer das Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das geführte Fahrzeug sowie die angebrachten Kennzeichen aus zwei bereits polizeilich bekannten Diebstählen stammten. Entsprechende Strafverfahren wurden im Anschluss der Kontrolle eingeleitet.

7.Geparktes Fahrzeug beschädigt und anschließend geflüchtet 35796 Weinbach, Elkerhäuser Straße 43 23.11.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde in der Elkerhäuser Straße in Weinbach beim Einparken ein geparktes Fahrzeug durch fehlerhaftes Feststellen der Handbremse beschädigt. Kurz darauf entfernte sich der Unfallverursacher mit dem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit unerlaubt. Es entstand Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Der Vorfall wurde durch Zeugen wahrgenommen. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell