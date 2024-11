PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher schlagen zwei Mal zu +++ Fahrrad vor Kirchengemeinde gestohlen +++ Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Limburg (ots)

1. Einbrecher schlagen zwei Mal zu,

Bad Camberg, Erbach, Am Walberstück /Am Mittelpfad, Mittwoch, 27.11.2024, 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs kamen Einbrecher gleich zwei Mal im Bad Camberger Stadtteil Erbach zum Zuge. In der Straße "Am Walberstück" machten sie sich zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses zu Nutze, kletterten auf einen Balkon und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und gelangten so an Bargeld. Im selben Zeitraum ereignete sich, einige Straßen entfernt an der Adresse "Am Mittelpfad", ein weiterer Einbruch. Diesmal hebelten die Täter eine Terrassentür auf, um sich so Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Aus diesem entwendeten sie Schmuck, mit dem sie unbemerkt das Weite suchten.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Limburg und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Fahrrad vor Kirchengemeinde gestohlen, Limburg an der Lahn, Bahnhofstraße, Dienstag, 26.11.2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 07:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen haben Fahrraddiebe in Limburg zugeschlagen. Im besagten Zeitraum stand das mit einem Schloss gesicherte Fahrrad der Marke "Canyon" an einem Fahrradständer vor der evangelischen Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße. Am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, musste dessen Besitzer dann das Fehlen des knapp 2.500 Euro teuren petrolfarbenen Fahrrads feststellen.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Polizeistation Limburg.

3. Verletzte nach Vorfahrtsverstoß,

Weilburg, Bundesstraße 456/ Landesstraße 3020, Mittwoch, 27.11.2024, 15:20 Uhr

(fh)Bei Weilburg stießen am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen, beide Insassen wurden verletzt. Gegen 15:20 Uhr beabsichtigte ein 20-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Transporter von der Landesstraße 3020 auf die Bundesstraße 456 aufzufahren. Dabei übersah der Heranwachsende jedoch eine Mercedes A-Klasse, welche zeitgleich auf der Bundesstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 20-Jährige sowie die 48-jährige Fahrerin des Mercedes verletzten. Beide mussten in der Folge in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell