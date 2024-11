PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brand in Limburger Innenstadt+++

Limburg (ots)

Limburg, Rosengasse und Schießgraben,

Samstag, 30.11.2024, 6:45 Uhr

(cw)Am frühen Samstagmorgen kam es in der Limburger Innenstadt zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Eine Baustelle an einem Haus war in Brand geraten.

Gegen 6:45 Uhr meldeten Passanten in der Rosengasse den Brand auf der Baustelle im rückwärtigen Bereich eines Gewerbebetriebes. Die Flammen griffen auf mehrere im Neubau befindliche Wohnungen auf der Baustelle über. Die Feuerwehr konnte schnell ein Übergreifen auf den Gewerbebetrieb oder angrenzende Gebäude verhindern. Auch eine in dem Bereich befindliche Tiefgarage war nicht betroffen. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Zeitgleich wurde in der Straße "Schießgraben" eine brennende Mülltonne gemeldet, welche gelöscht werden konnte. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich in dem Gebäude keine Personen. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Aufgrund der noch stattfindenden Löscharbeiten sind aktuell die Grabenstraße zwischen der Diezer Straße und Konrad-Kurzbold-Straße sowie die Dr.-Wolff-Straße ab "Schiede" und die Rosengasse gesperrt. Zur Brandursache können auch aufgrund der noch laufenden Löscharbeiten keine Angaben gemacht werden, diese sind Inhalt weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Arbeit aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Rosengasse und "Schießgraben" verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell