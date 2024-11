Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe gehen in U-Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei polizeibekannte Männer wurden am Donnerstag, 31.10.2024, von Ladendetektiven mit Diebesgut erwischt. Ein Haftrichter ordnete am Folgetag die Untersuchungshaft an.

Die beiden 28 - und 17-jährigen Männer mit algerischer Staatsbürgerschaft hielten sich gegen 19:45 Uhr in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße auf. Ladendetektive beobachteten, dass sie diverse Kleidungsstücke in einer großen Stofftasche sammelten.

Als die Tasche prall gefüllt war, begaben sie sich in Richtung Ausgang. Dort stellten sich ihnen die Kaufhausdetektive in den Weg. Die beiden Männer ließen die Tasche fallen und versuchten zu flüchten. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtigen in Gewahrsam und erstatten Anzeige wegen des Ladendiebstahls. Am Folgetag wurden die polizeibekannten Ladendiebe vorgeführt und ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell