POL-BI: Vermisste 45-Jährige aufgefunden

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte stahlen am Mittwoch, 30.10.2024, einen VW Up an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße und stellten ihn später auf einem Parkplatz an der Buddestraße wieder ab. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Handwerker parkte den weißen VW Up mit blauem Logo gegen 09:00 Uhr an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße kurz vor dem Übergang zur ...

mehr