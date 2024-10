Polizei Bielefeld

POL-BI: Bezirksdienstbeamtin findet gestohlenen Kleinwagen - Hinweise auf mögliche Täter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte stahlen am Mittwoch, 30.10.2024, einen VW Up an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße und stellten ihn später auf einem Parkplatz an der Buddestraße wieder ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Handwerker parkte den weißen VW Up mit blauem Logo gegen 09:00 Uhr an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße kurz vor dem Übergang zur Borsigstraße ab. Er ging kurz in ein Gebäude und ließ dabei den Schlüssel im Zündschloss stecken. Als er zurückkam, fiel von dem Kleinwagen jede Spur.

Eine Bezirksdienstbeamtin entdeckte gegen 12:40 Uhr den VW Up im Rahmen einer Fußstreife. Er stand etwa 500 Meter entfernt vom Tatort auf einem Schotterparkplatz an der Buddestraße auf Höhe der Einmündung zur Maybachstraße.

Ein Zeuge gab an, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr einen Mann und eine Frau an dem Kleinwagen gesehen zu haben. Der Mann war etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er hatte kurze, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er war mit einer grauen Jacke (blousonartig) und einer Jeans bekleidet.

Der Kleinwagen wurde zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell