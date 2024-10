Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter Fahrer fährt nach Zusammenstoß mit Kind weiter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen und einen beteiligten Fahrer eines privaten E-Scooters, der am Dienstagmorgen, 29.10.2024, eine Schülerin angefahren haben soll. Der Zusammenstoß soll sich auf einem Verbindungsweg in Höhe einer Kurve der Osterfeldstraße ereignet haben.

Die 11-jährige Schülerin benutzte gegen 07:50 Uhr einen Verbindungsweg zwischen dem Lipper Hellweg und der Detmolder Straße. In ihrer Gehrichtung liegt linksseitig das Gelände eines Baumarkts und rechtsseitig Wohnbebauung. Als sie am Ende des Weges die Osterfeldstraße erreichte kam ihr ein E-Scooter entgegen. Obwohl das Mädchen zur Seite gegangen sei, wurde sie von dem Fahrzeug am Arm getroffen.

Der jugendliche Fahrer habe nach dem Anstoß gelacht und fuhr in Richtung Lipper Hellweg weiter. Nachdem der Vater mit seiner leichtverletzten Tochter einen Arzt aufgesucht hatte, erstatte er eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Schülerin beschrieb den beteiligten Jugendlichen:

Er soll etwa 15 Jahre alt und circa 170 cm groß sein. Seine dunklen lockigen Haare reichten bis zu den Augenbrauen. Er soll einen dunklen Teint besitzen und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose.

Der benutzte E-Scooter war schwarz und hatte orange Streifen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell