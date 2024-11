POL-BI: Unter Lachgas-Einfluss Verkehrsteilnehmer gefährdet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Die Suche nach einer vermissten Bielefelderin ist beendet. Sie konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Eine 45-jährige Bielefelderin wurde zunächst in der Nacht auf Montag, 04.11.2024, als vermisst gemeldet. Gegen 05:40 Uhr wurde sie wohlbehalten in der Nähe ihrer Wohnanschrift angetroffen. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

