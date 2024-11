Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Unfall im Begegnungsverkehr fordert eine leichtverletzte Person (31.10.2024)

Dunningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ist es am Donnerstagabend auf der B462 an der Anschlussstelle Dunningen-Mitte gekommen. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer wollte gegen 20 Uhr von Sulgen kommend nach links in Richtung Kreisverkehr L422/K5563 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 48-jährigen Mercedes-Fahrer. Der 48-Jährige versuchte noch über die Verkehrsinsel auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der BMW-Fahrer leicht, musste aber nicht notfallmedizinisch behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell