Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht (30.10.2024)

Königsfeld (ots)

Im Verlauf des Mittwochabends ist ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr gelangte der unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontüre in die Wohnung. Dort fand er einen kleinen Bargeldbetrag vor, welchen er mitnahm. Das Polizeirevier St. Georgen bittet Zeugen, die in den Abendstunden Verdächtiges in der Bergstraße beobachtet haben, sich unter 07724 9495-0 zu melden.

