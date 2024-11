Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Abbiegevorgang

Bielefeld (ots)

LB / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 31.10.2024, stürzte ein 52-jähriger Bielefelder mit einem Roller und verletzte sich leicht, da er sich beim Abbiegen eines Autos erschrak.

Gegen 10:15 Uhr stand der 70 Jahre alte Bielefelder mit seinem DACIA DOKKER auf der Friedrich-Verleger-Straße an einer roten Ampel. Hinter ihm stand der 52-jährige Rollerfahrer, welcher rechts auf den Fahrradschutzstreifen fuhr, um daraufhin rechts in ein Parkhaus abzubiegen. Dabei übersah er womöglich den Blinker des PKW-Fahrers, der ebenfalls beabsichtigte, in das Parkhaus zu fahren.

Darauf erschrak sich der Rollerfahrer und stürzte. Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter der Berufsfeuerwehr und der PKW-Fahrer leisteten erste Hilfe. Im weiteren Verlauf wurde der 52-Jährige mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

