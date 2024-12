PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere Einbrüche+++Diebstahl von E-Scooter+++Trunkenheitsfahrt+++Verkehrsunfallfluchten

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnung

Limburg, Jakob-Höhler-Straße

30.11.2024, 10:30 Uhr - 19:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen im Tagesverlauf des 30.11. in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jakob-Höhler-Straße ein und durchwühlten diese. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruchdiebstahl

Limburg, Dresdner Straße

28.11.2024, 15:00 Uhr - 29.11.2024, 11:00 Uhr

Im angegebenen Zeitraum versuchten sich unbekannte Täter über die rückwärtige Balkontür und ein Fenster Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431-91400.

3. Diebstahl von E-Scooter

Eschhofen, Langgasse

26.11.2024, 18:00 Uhr - 27.11.2024, 18:00 Uhr

Ein an der Örtlichkeit im Hinterhof abgestellter E-Scooter wurde im Tatzeitraum entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Scooter der Marke Segway Ninebot. Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 500EUR.

4. Betrunken fast einen Unfall verursacht

Limburg, Vincenz-Palotti-Straße

30.11.2024, 22:15 Uhr

Am Samstag, dem 30.11.2024, meldeten Zeugen eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin im Bereich der Vincenz-Palotti-Straße auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants. Die Fahrerin des Fahrzeugs habe beim Befahren des Parkplatzes fast einen Verkehrsunfall verursacht, sei dann ausgestiegen und hätte einen unsicheren Gang gezeigt. Die hinzugerufene Streife konnte die Fahrerin des Fahrzeugs antreffen. Es handelte sich um eine 50-jährige aus Hahnstätten. Durch die Streife konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass die Fahrerin zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

5. Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Elz, Rathausstraße

30.11.2024, 22:45 Uhr

Durch Zeugen wurde zur Unfallzeit bei der Polizeistation in Limburg ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem sich das Fahrzeug im Anschluss von der Unfallstelle entfernt hat, ohne dass sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin um den entstandenen Schaden gekümmert hat. Durch die Zeugen konnte jedoch ein Kennzeichen abgelesen werden, so dass die Halterin im Nachgang ermittelt werden konnte. Die 40-jährige aus Elz wurde an ihrer Anschrift aufgesucht und gab den Verkehrsunfall gegenüber der Streife zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Streife, dass die Dame Alkohol getrunken hatte. Sie wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500,00EUR.

6. Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Runkel, Graf-Dietrich-Straße

01.12.2024, 01:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 01.12.2024 wurden Anwohner der Graf-Dietrich-Straße durch ein lautes Knallgeräusch aus dem Schlaf gerissen. Als sie einige Zeit später nach draußen gingen, um nachzusehen, was dort passiert war, konnten sie ein offensichtlich verunfalltes Fahrzeug ohne Kennzeichen vorfinden, dass augenscheinlich in die Mauer eines Grundstücks gefahren war. Die hinzugerufene Streife konnte anhand der Fahrgestellnummer und einiger Ermittlungsarbeit den Fahrer ausfindig machen. Gegen den 22-jährigen aus Runkel wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

7. Unfallflucht nach Spiegelzusammenstoß

Weilmünster, Ober der Allwies

29.11.2024 zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr

Am Freitag kam es zu einem Unfall zwischen einem am Straßenrand geparkten PKW und einem Fahrzeug im fließenden Verkehr. Die Geschädigte parkte ihren weißen PKW in der Straße "Ober der Allwies" in Weilmünster. Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug wahrscheinlich aus Richtung "Am weißen Rain" in Richtung Dietenhäuser Straße an dem geparkten Fahrzeug vorbei und stieß gegen den Außenspiegel. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Zum verursachenden Fahrzeug gibt es keine Hinweise. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell