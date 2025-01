Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raub, , Diebstahl, Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Zeugen nach Auseinandersetzungen gesucht

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:00 Uhr in der Grabenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Jungen und zwei zunächst unbekannten männlichen Personen. Nach der Auseinandersetzung stellte der 14-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlen würde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf des Donnerstagabends kam es im Bereich der Voithstraße / Brunnenstraße gegen 22:15 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen einem 21-jährigen Mann und einer bislang unbekannten, rund fünfköpfigen Männergruppe. In der Folge wurde der 21-Jährige bedroht und seine Wertgegenstände gefordert. Die Täter erlangten Geldbeutel und Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Im Zuge der Tatausführung wurde der 21-Jährige mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Zu den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass diese dunkel bekleidet waren.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 580-0 zu melden. Insbesondere stellt sich die Frage, ob die rund fünfköpfige Tätergruppe durch Zeugen wahrgenommen wurde.

Satteldorf - Ellrichshausen: Lkw vs. Kleinbus

Auf der K2504 kam es am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Lkw. Ein 62-jähriger VW-Kleinbus-Lenker befuhr die Straße von Schnelldorf in Fahrtrichtung Ellrichshausen. An einer Einmündung zur K2506 übersah dieser schließlich einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Lkw-Lenker, welcher die K2506 befuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem eine 8-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Vor Ort war außerdem ein Fahrzeug der Feuerwehr Ellrichshausen mit 6 Einsatzkräften sowie ein Rettungswagen.

Schrozberg: Pkw beschädigt

Am Dienstag im Laufe des Tages wurde im Rothenburger Weg ein Pkw des Herstellers VW Golf mehrfach am Kofferraum beschädigt, indem er zerkratzt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07953 925010 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Blaufelden - Saalbach: Einbruch in Wohnhaus

In einem Zeitraum von Dienstag auf Donnerstag wurde im Stadtteil Saalbach aus einem Wohnhaus Bargeld sowie eine Münzsammlung entwendet. Das Diebesgut wird auf eine Höhe von mehreren zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07953 925010 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

Kirchberg an der Jagst - Lendsiedel: Diebstahl von Kabel

In einer Scheune in der Hauptstraße wurden zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Freitag, 9 Uhr mehrere Kabel eines Wechselrichters einer Photovoltaikanlage entwendet. Jeweils ca. ein Meter Kabel wurden abgeschnitten und mitgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07955 454 an den Polizeiposten Rot am See zu wenden.

Crailsheim: Einbrüche in Restaurants

Nachdem in der Nacht zum Freitag bereits Einbrüche verzeichnet wurden, wurden am Freitagmorgen weitere Einbrüche bei der Polizei gemeldet.

Am Postplatz wurde zwischen Donnerstag, 23:30 Uhr und Freitag, 7:45 Uhr versucht, in ein Restaurant einzubrechen. Nachdem zunächst eine Tür überwunden wurde, versuchte der Einbrecher durch eine weitere Tür in das Innere des Restaurants zu gelangen. Dies gelang dem Einbrecher nicht, weshalb nichts entwendet wurde, lediglich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Vermutlich begab sich die Person auf die gegenüberliegende Straßenseite und brach hier über ein Fenster ebenfalls in ein Restaurant ein. Dort wurde schließlich ein Laptop entwendet, Diebesgut und Sachschaden werden auf einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen zu diesen beiden Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7:15 Uhr die Einkornstraße, als er beim Linksabbiegen in der Straße "Im Breitloh" einen verkehrsbedingt wartenden 18-jährigen Audi-Fahrer übersah. Hierdurch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt ein Sachschaden von 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr und Freitag, 4:50 Uhr wurde im Laccomweg versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Den Unbekannten gelang es nicht, die Tür zum Gebäude zu öffnen, weshalb lediglich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Gaildorf: Einbruch in Kellerräume

In der Graf-Pückler-Straße wurde zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr und Freitag, 9:00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Einbrecher verschaffte sich vermutlich über eine Tiefgarageneinfahrt Zugang zu zwei Kellerräumen und durchsuchte diese. Insgesamt wurden mehrere Fahrräder und Baumaschinen mit einem Gesamtwert in fünfstelligen Bereich entwendet. Bei einem der Fahrräder handelte es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Bulls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung setzen.

