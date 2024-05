Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.05.2024 erhielt die Polizei um 03:47 Uhr durch einen Notruf Kenntnis, dass auf dem Parkplatz Warnowallee, Ecke St.-Petersburger-Straße ein PKW in Brand geraten sein soll. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass mittlerweile zwei Fahrzeuge von dem Feuer betroffen waren. Ein Renault Meganne brannte in voller Ausdehnung und ein danebenstehender Toyota Avensis hatte im Heckbereich Feuer gefangen. Die Fahrzeuge wurden durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0381-49161224 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Hinweise können aber auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

