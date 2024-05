Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall eines Sattelzuges mit Brückenbauwerk auf der BAB 20

Tessin (ots)

Am 27.05.2024 gegen 15:30 Uhr befuhr eine Sattelzugmaschine mit Muldenauflieger einen abgesperrten Baustellenbereich auf der BAB 20, auf Höhe der Anschlussstelle Tessin, in Fahrtrichtung Wismar. Nach bisherigen Erkenntnissen löschte der 38-jährige Fahrzeugführer wenige Minuten vor dem Verkehrsunfall seine Ladung im Baustellenbereich. Er hatte frisches Bitumen geladen. Im Weiteren vergaß der LKW-Fahrer augenscheinlich die Mulde nach dem Entladen abzusenken und fuhr los. Wenige Meter später kollidierte der Sattelzug mit dem über der BAB 20 befindlichen Brückenbauwerk der B110. Folglich geriet das Fahrzeuggespann ins Kippen und stürzte seitlich auf ein daneben in der Baustelle befindlichen PKW einer Baufirma. Der PKW der Baufirma war zum Zeitpunkt des Unalles unbesetzt. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 180.000,- Euro an beiden Fahrzeugen. Der Schaden an dem Brückenbauwerk kann noch nicht beziffert werden. Die zuständige Autobahnmeisterei Kavelstorf hat den Zustand der Brücke überprüft, es konnten nach einer ersten Einschätzung keine Beschädigungen festgestellt werden, welche einer Weiternutzung entgegenstehen würden. Am Vormittag des 28.05.2024 wird eine Prüfung durch einen Sachverständigen stattfinden. Kai Schmechel Polizeioberkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

