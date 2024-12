POL-DN: Verkehrsunfall auf der Kölnstraße: E-Bike-Fahrerin leicht verletzt

Düren (ots) - Am Dienstagnachmittag (10.12.2024) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Reihenhaus in der Cyriakusstraße. Zwei aufmerksame Passantinnen, die aus einem Linienbus ausgestiegen waren, bemerkten Rauch, der aus dem Gebäude aufstieg, und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brandherd innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle bringen ...

