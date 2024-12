POL-DN: Fußgänger von Pkw erfasst

Aldenhoven (ots) - Am Dienstag (10.12.2024) kam es zwischen 17:15 Uhr und 19:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Karl-Arnold-Ring. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch unklar, welche Gegenstände entwendet wurden. Die Bewohnerin des Hauses gab an, vor dem Verlassen des Hauses drei ...

